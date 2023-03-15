Криминал 15 марта 2023, 12:05 Житель Оренбургской области получил пожизненный срок за убийство трех девушек Мужчина получил пожизненный срок за убийство трех девушек в оренбургском городе Гае РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жителя Оренбургской области Александра Лазарева приговорили к пожизненному лишению свободы за изнасилование и убийство трех девушек. Соответствующее решение вынес филиал областного суда в Орске, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Суд учел позицию прокурора Оренбургской области Руслана Медведева, назначив фигуранту пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — отметили в ведомстве.

Реклама

ЧП произошло в сентябре 2021 года. Следователи установили, что Лазарев вооружился ножом и проник в квартиру трех девушек, воспользовавшись незапертой дверью. После этого он изнасиловал их, зарезал двух жертв и поджег квартиру. Третья девушка попыталась сбежать, однако убийца настиг ее на улице и добил.

Реклама

Кроме того, за полтора месяца до трагедии фигурант изнасиловал еще одну жительницу Гая, уточнило ведомство.

Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость осужденного.