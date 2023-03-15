15 марта 2023, 12:05
Житель Оренбургской области получил пожизненный срок за убийство трех девушек
Мужчина получил пожизненный срок за убийство трех девушек в оренбургском городе Гае
Жителя Оренбургской области Александра Лазарева приговорили к пожизненному лишению свободы за изнасилование и убийство трех девушек. Соответствующее решение вынес филиал областного суда в Орске, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
«Суд учел позицию прокурора Оренбургской области Руслана Медведева, назначив фигуранту пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — отметили в ведомстве.
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ЧП произошло в сентябре 2021 года. Следователи установили, что Лазарев вооружился ножом и проник в квартиру трех девушек, воспользовавшись незапертой дверью. После этого он изнасиловал их, зарезал двух жертв и поджег квартиру. Третья девушка попыталась сбежать, однако убийца настиг ее на улице и добил.
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Кроме того, за полтора месяца до трагедии фигурант изнасиловал еще одну жительницу Гая, уточнило ведомство.
Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость осужденного.
Убийства
Суд
Прокуратура РФ
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