Житель Оренбургской области показал следователям, как убивал свою семью

Житель Оренбургской области убил жену и дочь из-за ревности. Он показал, как напал на свою семью. Об этом сообщили в региональном СК.

По данным следствия, между супругами возникла ссора, в результате чего мужчина ударил ножом жену, а затем расправился и с трехлетней дочкой.

Источник: СК по Оренбургской области

Он скрылся с места преступления, но спустя несколько часов был задержан.

Мужчина дал показания в рамках следствия, Суд примет решение о мере пресечения. Расследование продолжается.

Тела 20-летней матери и ее трехлетнего ребенка обнаружили вечером 12 ноября в одной из квартир села Кваркено, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону. На девушке нашли колото-резаные раны, ребенка задушили. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего.