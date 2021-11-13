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    13 ноября 2021, 10:50

    Житель Оренбургской области показал следователям, как убивал свою семью

    СК по Оренбургской области показал следственный эксперимент с обвиняемым в убийстве семьи

    Дарья Морозова

    Житель Оренбургской области убил жену и дочь из-за ревности. Он показал, как напал на свою семью. Об этом сообщили в региональном СК.

    По данным следствия, между супругами возникла ссора, в результате чего мужчина ударил ножом жену, а затем расправился и с трехлетней дочкой.

    Источник: СК по Оренбургской области

    Он скрылся с места преступления, но спустя несколько часов был задержан.

    Мужчина дал показания в рамках следствия, Суд примет решение о мере пресечения. Расследование продолжается.

    Тела 20-летней матери и ее трехлетнего ребенка обнаружили вечером 12 ноября в одной из квартир села Кваркено, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону. На девушке нашли колото-резаные раны, ребенка задушили. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего.