Криминал 22 декабря 2022, 17:07 Житель Оренбурга зарезал возлюбленную из ревности

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Жителя Соль-Илецка Оренбургской области заподозрили в убийстве женщины. По версии полицейских, он убил свою возлюбленную из ревности. Об этом сообщил 56orb.ru.

По предварительным данным, между 27-летним ранее судимым мужчиной и 32-летней пострадавшей произошел конфликт на почве ревности. Тогда злоумышленник схватился за нож и несколько раз ударил возлюбленную. От полученных травм она погибла на месте.

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Против нападавшего возбудили уголовное дело.

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