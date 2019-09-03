  • Житель Оренбурга решил доказать свою правоту и ударил оппонента ножом

    03 сентября 2019, 17:51

    Анастасия Карпеева

    Правоохранители Оренбурга задержали местного жителя, который ударил знакомого ножом в грудь. Таким образом злоумышленник пытался доказать свою правоту во время спора. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

    Девушка и двое мужчин распивали алкоголь. В ходе общения между приятелями начался спор на тему, как правильно строить дом. Во время конфликта 36-летний мужчина схватил нож и ударил в грудь оппонента. Девушка сразу же вызвала скорую помощь. В дальнейшем выяснилось, что она является невестой пострадавшего.

    Правоохранители задержали нападавшего. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Раненный выжил и находится на данный момент в больнице.