Житель Оренбурга решил доказать свою правоту и ударил оппонента ножом

Девушка и двое мужчин распивали алкоголь. В ходе общения между приятелями начался спор на тему, как правильно строить дом. Во время конфликта 36-летний мужчина схватил нож и ударил в грудь оппонента. Девушка сразу же вызвала скорую помощь. В дальнейшем выяснилось, что она является невестой пострадавшего.

Правоохранители задержали нападавшего. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Раненный выжил и находится на данный момент в больнице.