Житель Оренбурга пойдет под суд за продажу паленого алкоголя

Житель Ташлинского района Оренбургской области продавал паленый алкоголь. Один из его покупателей скончался после употребления. Теперь злоумышленника будет ждать суд. Об этом сообщил 56orb.ru.

55-летний мужчина приобрел спиртосодержащую продукцию, объем которой составлял пять литров. Алкоголь он продал 38-летнему местному жителю, который скончался после употребления. В составе продукции обнаружили метанол, воду, этиловый спирт, колер и ароматизатор.

«В жидкостях из всех бутылок содержание метанола превышает допустимые значения для спиртных напитков в тысячу раз», — сказано в результатах экспертизы.