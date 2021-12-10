Житель Оренбурга отправится в колонию за кражу материалов из строящихся домов

Согласно приговору Дзержинского районного суда Оренбурга, мужчина, воровавший материалы из строящихся домов, отправится в колонию-поселение.

Как сообщает 56orb.ru, в январе 2021 года на техническом этаже одного из домов обвиняемый нашел связку ключей. С их помощью он открывал двери и несколько раз приходил в помещения в строящихся зданиях на улице Фронтовиков и на проспекте Победы, где лежали различные кабели и медные гильзы. Похищенное он сдавал в металлолом, а деньги тратил на свои нужды.

В содеянном мужчина сознался. Теперь ему предстоит ближайший год провести в колонии-поселении и возместить ущерб на сумму около 97 тысяч рублей.