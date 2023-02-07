Криминал 07 февраля 2023, 18:14 Житель Оренбурга ограбил отделение «Всероссийского общества слепых»

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Житель Оренбурга снял с отделения «Всероссийского общества слепых» оконные решетки, после чего сдал их на переработку. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на УМВД по Оренбургской области.

Преступление произошло в январе текущего года. Сотрудники организации обратились в полицию и рассказали, что неизвестный похитил защитные железные решетки, которые висели на окнах. Спустя время сотрудники органов смогли задержать 51-летнего подозреваемого, который ранее уже имел проблемы с законом.

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Мужчина признался, что смог получить за решетки порядка трех тысяч рублей. Против него возбудили уголовное дело.

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