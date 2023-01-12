Криминал 12 января 2023, 15:53 Житель Оренбурга избил стулом сожительницу

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Житель Оренбургской области избил свою 44-летнюю сожительницу табуреткой во время ссоры. Теперь 30-летнему мужчине может грозить до двух лет заключения. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Оренбургской области.

По версии следователей, между возлюбленными возник конфликт. В какой-то момент злоумышленник схватил стул и ударил им свою сожительницу. После ссоры женщина обратилась в больницу за помощью. Врачи оценили нанесенный вред здоровью как легкий.

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Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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