Житель Орехово-Зуева признался в изнасиловании детей. Его арестовали

Суд в Орехово-Зуеве арестовал мужчину, которого заподозрили в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух мальчиков. Это были сыновья его знакомой, сообщила пресс-служба СУ СК России по Московской области.

По данным следствия, с лета 2019 арестованный периодически насиловал сыновей знакомой.

«В ходе допроса подозреваемый дал следователю признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах, совершенных им преступлений. Установлено, что ранее мужчина неоднократно судим за совершение кражи и мошенничества», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи и криминалисты осмотрели места происшествия, допросили подозреваемого и свидетеля, взяли образцы эпителия подозреваемого, назначены более пяти экспертиз. В их числе судебно-медицинские и комплексные психолого-сексолого-психиатрические. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.