Криминал 06 февраля 2023, 15:19 Житель Оребнурга обокрал учительницу, с которой не поладил еще в школе

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Жителя Оренбургской области, который ранее уже имел проблемы с законом, заподозрили в краже. По версии следователей, злоумышленник ограбил свою школьную учительницу. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу Оренбургского районного суда.

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Преступление произошло 18 декабря 2022 года. Мужчина распивал алкоголь вместе со своим знакомым. В какой-то момент он вспомнил свою школьную учительницу, с которой имел плохие отношения во время учебы. Желая отомстить, злоумышленник пробрался в сарай пострадавшей и украл оттуда металлолом и две фляги на сумму 2990 рублей. Вещи он продал, а на вырученные средства купил еще алкоголя.