Житель Омской области заработал 80 тысяч рублей на краденных бетонных плитах

В Омской области 53-летний водитель строительной фирмы украл 16 бетонных плит с обочины дороги, посчитав их ничейными.

Как сообщает gorod55.ru со ссылкой на УМВД по региону, исчезновение бетонных плит, лежавших на обочине автодороги Бакбасар-Полтавка, заметил директор строительной фирмы, которой они принадлежали. Он обратился в полицию.

В ходе оперативных мероприятий полицейские вышли на водителя этой же фирмы, который продал их за 80 тысяч рублей предпринимателю, а тот увез плиты к себе с помощью спецтехники. При этом водитель сказал покупателю, что плиты больше не нужны его фирме.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту кражи в крупном размере. А плиты уже вернулись к их настоящему владельцу.