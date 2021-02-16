Житель Омской области закопал живого отца в огороде

Омские следователи задержали жителя деревни Озерка, подозреваемого в убийстве собственного отца. Выяснилось, что в ходе ссоры мужчина несколько раз ударил отца по голове, а после закопал потерявшего сознание родителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, конфликт между отцом и сыном произошел в минувшую субботу, 13 февраля. Пенсионер попросил денег, чтобы купить алкоголь. Когда сын ему отказал, начался скандал.

В ходе ссоры мужчина схватил молоток и несколько раз ударил отца по голове. Пострадавший потерял сознание, а сын решил, что тот скончался. Он завернул тело в одеяло и закопал в огороде.

Родственникам он рассказал, что отец скончался из-за возраста, поэтому он его быстро похоронил. Родные объяснениям не поверили и вызвали правоохранителей.

В ходе осмотра следователи изъяли молоток и палку со следами крови. После они нашли закопанное тело мужчины. В ходе медицинской экспертизы выяснилось, то пострадавший умер от переохлаждения организма.

Подозреваемого в убийстве отца задержали. В ближайшее время следователи подадут ходатайство в суд об аресте.