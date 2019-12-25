    25 декабря 2019, 18:16

    Житель Омской области вернется в тюрьму за избиение возлюбленной

    Ирина Нагайникова

    В селе Нижняя Омка в ходе ссоры 58-летний мужчина жестоко избил 36-летнюю спутницу, сообщило ИА Nation News.

    Около недели после избиения женщина терпела боль. Однако 23 декабря, по ее словам, болевые ощущения стали невыносимыми. Тогда она вызвала скорую помощь.

    У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематомы на лице, а также рвано-ушибленную рану правого века.

    Сообщается, что мужчина был неоднократно судим ранее. На момент совершения преступления он состоял на профилактическом учете и находился под административным надзором. Его вину в побоях и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью признали, и теперь за нападение мужчина вновь рискует оказаться за решеткой.