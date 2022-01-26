Житель Омской области устроил смертельный самосуд над обвиняемой в убийстве друга

В Омской области мужчина устроил самосуд над женщиной, которая обвинялась в убийстве его друга. Не дождавшись суда над ней, он убил пожилую женщину.

Как сообщает gorod55.ru, в Тюкалинском городском суде в ближайшее время должно было рассматриваться уголовное дело, по которому обвиняемой проходила 59-летняя женщина. По данным следствия, она нанесла одному мужчине тяжелые раны, закончившиеся его смертью.

Узнав об этом, 24-летний друг убитого пришел к ней и, избивая женщину, стал допытываться, как и с кем она убивала его приятеля. По окончанию «допроса» он порезал ее ножом и задушил.

Тело женщины было обнаружено в снегу в огороде ее дома.

Подозреваемого «мстителя» правоохранители нашли по горячим следам. Он уже дал признательные показания.