Житель Омской области убил односельчанина в порыве ревности | 360°

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Житель Омской области убил односельчанина в порыве ревности

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Сотрудники полиции задержали жителя села Шипуново Крутинского района Омской области. Мужчина убил односельчанина. Об этом сообщил «Город55» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

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Полицейские обнаружили тело 28-летнего мужчины. В ходе расследования удалось установить, что к убийству причастен 33-летний житель села. На поступок он решился в порыве ревности к своей супруге. Он заколол пострадавшего ножом и отверткой. При этом ранее мужчина уже привлекался к ответственности. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

Убийства

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