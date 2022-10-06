Житель Омской области убил односельчанина в порыве ревности | 360°

Криминал 06 октября 2022, 15:23 Поделиться Telegram

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Viber Житель Омской области убил односельчанина в порыве ревности

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Сотрудники полиции задержали жителя села Шипуново Крутинского района Омской области. Мужчина убил односельчанина. Об этом сообщил «Город55» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

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Полицейские обнаружили тело 28-летнего мужчины. В ходе расследования удалось установить, что к убийству причастен 33-летний житель села. На поступок он решился в порыве ревности к своей супруге. Он заколол пострадавшего ножом и отверткой. При этом ранее мужчина уже привлекался к ответственности. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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