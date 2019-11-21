Житель Омской области изнасиловал знакомую на камеру
В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего сельчанина, который орально изнасиловал свою знакомую. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, мужчина надругался над женщиной минувшим летом во время совместной попойки. Омич предложил собутыльнице заняться оральным сексом, на что получил отказ. Это задело мужчину. Он избил собутыльницу и принудил к интиму.
Третий участник застолья запечатлел происходящее на видео и не заступился за потерпевшую. Она не стала обращаться за помощью к правоохранителям. Однако ролик распространился по Сети и привлек внимание полицейских. Насильника водворили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.