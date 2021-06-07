Житель Омской области 9 лет проведет в колонии за убийство бывшей подруги

В Омской области вынесли приговор молодому человеку, который убил бывшую подругу.

Как сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на информацию региональной прокуратуры, трагедия произошла около озера Черное в селе Петрово.

Поссорившись с бывшей подругой, которая ранее родила ему ребенка, мужчина схватил нож и стал наносить им удары. От полученных ранений женщина умерла.

Подсудимый свою вину в жестоком убийстве признал и раскаялся. По решению суда ближайшие девять лет он проведет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.