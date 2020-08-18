Житель Омска застрелил мужчину из-за комментария в соцсети

Пользователи поругались в соцсети из-за оскорбления в комментариях. В итоге мужчины решили встретиться лично в Омске. Один из них взял с собой пневматическую винтовку, из которой застелил своего обидчика.

Следователи выяснили, что 12 августа мужчина написал комментарий под одним из видео в соцсети. На кадрах был момент нарушения водителем правил дорожного движения. Другой пользователь ответил на сообщение оскорблением, из-за чего вспыхнул конфликт. Мужчины договорились встретиться на улице Декабря в Омске и выяснить отношения лично.

Спустя три дня мужчина приехал к месту работы обидчика. Во время разбирательств он начал стрелять из пневматической винтовки, а затем уехал на своем автомобиле. Пострадавший скончался от ранения в грудь еще до приезда скорой помощи.

«В ходе проведения оперативных мероприятий нападавший был задержан, пневматическое оружие изъято. По ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в прокуратуре Омской области.

В областном УМВД рассказали РИА «Новости», что задержанный сознался в убийстве. По его словам, он разозлился после того, как пользователь в переписке начал угрожать ему и его семье. На подозреваемого завели уголовное дело, расследование которого находится на контроле прокуратуры.