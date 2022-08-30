Житель Омска устроил дебош во время рейса из Благовещенска в Екатеринбург

Житель Омска устроил дебош во время полета из Благовещенска в Екатеринбург. Сотрудники полиции задержали его на выходе из самолета в аэропорту Кольцово. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Управление на транспорте МВД России по УрФО.

Ситуация произошла вечером 29 августа. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ругался матом и вел себя неадекватно. Также, несмотря на запрет, он курил в туалетной комнате. Злоумышленника доставили в отдел полиции и составили на него три административных протокола.