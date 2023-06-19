Криминал 19 июня 2023, 19:15 Житель Омска украл чужое авто с паковки и разобрал его на детали

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Житель Советского округа Омской области украл чужой автомобиль Mercedes с помощью эвакуатора и разобрал его на детали. Об этом сообщил «Город55» со ссылкой на управление МВД России по региону.

В полицию обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестный украл у него автомобиль. Машина с декабря 2022 года стояла на парковке. За это время владелец планировать накопить деньги на ремонт двигателя.

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Полицейские установили, что машину увезли на эвакуаторе в гараж на улице Нефтезаводской. Владелец эвакуатора рассказал, что угонщик представился владельцем автомобиля.

Спустя время удалось задержать подозреваемого. Он признался, что несколько дней наблюдал за машиной и подумал, что она не имеет владельца. Мужчина заявил, что разобрал Mercedes на детали. Против злоумышленника возбудили дело по статье «Кража».