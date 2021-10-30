Житель Омска убегал с похищенным планшетом от продавцов и попал под машину

В Омске грабителя, похитившего планшет из супермаркета цифровой техники, поймали благодаря ДТП. Злоумышленник убегал от гнавшихся за ним продавцов и угодил под колеса иномарки.

О погоне с печальным для грабителя финалом рассказали в региональном УМВД. По данным полиции, преступление местный житель совершил накануне вечером.

Планшет за 30 тысяч рублей он похитил вместе с антикражным устройством с витрины магазина. Это заметили продавцы и бросились его догонять.

Во время преследования грабитель выбежал на проезжую часть, где сначала бежал по одной полосе, а потом резко перебежал на другую, где в этот момент в противоположном направлении как раз ехал Volkswagen Polo. Пострадавшего доставили в больницу, а планшет вернули продавцам.

Полиция продолжает проверку. Решается вопрос о возбуждении дела о грабеже.