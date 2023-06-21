Криминал 21 июня 2023, 15:05 Житель Омска, толкнувший женщину под колеса маршрутки, предстанет перед судом

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Суд рассмотрит дело жителя города Омска, который обвиняется в покушении на убийство женщины. Об этом сообщил сайт gorod55 со ссылкой на СУ СК РФ по Омской области.

По версии следствия, в апреле этого года мужчина, находившись в состоянии наркотического опьянения, толкнул 47-летнюю женщину под колеса маршрутки.

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Отмечается, что водитель общественного транспорта успел среагировать, медики диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга и назначили амбулаторное лечение.