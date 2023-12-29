Криминал 29 декабря 2023, 08:40 Житель Омска спилил елку во дворе и спрятал от полиции в ванной МВД: омич украл елку и спрятал в ванной от полиции

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Житель Омска спилил елку во дворе для своей сожительницы, а когда к нему нагрянули полицейские, спрятал новогоднее дерево в ванной. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по области.

О том, что елка исчезла, полицейским рассказала старшая по дому на улице Карбышева. Прибывший на место участковый опросил ее и вместе с ней посмотрел записи с камер видеонаблюдения. В кадр попал мужчина, несущий елку, но все происходило ночью, так что разглядеть, кто он, было невозможно. Однако при дальнейшей работе, в том числе опросе жильцов, полицейский заподозрил 28-летнего рецидивиста из соседнего дома.

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По предварительным данным, он спилил дерево вместе со старшим братом и унес на Красный переулок, чтобы подарить возлюбленной. Они даже успели украсить елку, а когда пришел участковый, решили отнести ее в ванную. Однако полицейский забрал новогоднее дерево и вернул заявительнице. Теперь оно, украшенное, стоит в подъезде.

Тем временем полицейские продолжают проверку по факту кражи. По ее результатам примут процессуальное решение.