Житель Омска поспорил с приятелем и отрезал ему голову

Мужчина выпивал на кухне со своим приятелем, который попытался взять его на слабо. Это привело к ссоре, во время которой омич схватил нож, убил обидчика и отрезал ему голову. Теперь мужчина под следствием.

Как выяснили в следственном управлении СК РФ по Омской области, мужчина убил собутыльника поздно вечером 14 февраля. Он распивал спиртное со своим приятелем в квартире одного из жилых домов на Железнодорожной улице. Когда мужчины начали ругаться, один из них напал на другого с ножом.

После того, как приятель умер, омич обезглавил труп и попытался скрыть следы убийства. В этот момент в кухню вошла сожительница мужчины. Женщина сразу же позвонила в полицию.

Убийцу задержали, а во время допроса он во всем сознался. По его словам, он решил расправиться с приятелем, так как хотел доказать, что ему не слабо убить человека. Сейчас мужчина под стражей, а следователи занимаются расследованием уголовного дела.