Криминал 06 июля 2023, 00:56 Житель Омска получил срок за то, что он пробирался в форточки и насиловал женщин

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Житель Омска получил срок за неоднократные изнасилования. Он пробирался к своим жертвам через форточки. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на Telegram-канал ТАСС.

Всего мужчина совершил восемь изнасилований и покушений на изнасилование в период с 29 апреля 2010 по 31 августа 2012 года. Несколько лет он не совершал преступления, однако в 2022 году вновь попытался изнасиловать женщину.

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Областной суд Омской области приговорил его к 12,5 годам заключения.