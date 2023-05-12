Криминал 12 мая 2023, 01:00 Житель Омска получил ранение во время перестрелки в парке «Зеленый остров»

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Перестрелка произошла в парке «Зеленый остров» в Омске. В результате мужчина получил ранение. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на УМВД по региону.

Конфликт произошел неподалеку от кафе «Ферма». Двое неизвестных мужчин выстрелили в своего оппонента и покинули место происшествия. Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у него ранения в области левого бедра и левой руки. По факту случившегося сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».