Житель Омска пять месяцев скрывал в погребе труп друга

Жителя Омска заподозрили в убийстве собственного друга. При этом злоумышленник на протяжении пяти месяцев скрывал его труп в подвале. Об этом сообщил gorod55.ru.

По версии следователей, ситуация произошла 24 ноября 2021 года. Подозреваемый организовал у себя дома застолье. В какой-то момент между ним и его другом завязался конфликт. Мужчина предположил, что гость украл у него мобильный телефон. Между ними произошла драка, в результате которой пострадавший погиб от полученных травм. Злоумышленник начал угрожать свидетелям и потребовал, чтобы они помогли ему скрыть труп.

Гости завернули тело в простыню, обмотали скотчем и закопали в погребе. Спустя время оказалось, что погибший не крал телефон.

Полицейские обнаружили труп спустя пять месяцев. Уголовное дело направили в суд.