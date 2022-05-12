Житель Омска отправится в колонию за попытку изнасилования и ограбление

По решению Ленинского районного суда Омска 43-летний мужчина отправится в колонию за попытку изнасилования молодой матери и ограбление.

Как сообщает gorod55.ru со ссылкой на областную прокуратуру, в декабре прошлого года он разыскивал на 1-й Майкопской улице дом своего знакомого, но не мог вспомнить точный адрес. Его он решил уточнить у его соседей.

Когда в одном из домов дверь открыла молодая женщина с грудным ребенком на руках, мужчина накинулся на нее, выволок за волосы во двор, кинул на землю, сорвал с нее золотые украшения и попытался изнасиловать.

Довершить начатое ему помешал проходивший в это время возле дома почтальон, при виде которого мужчина убежал. Но далеко уйти не успел и скоро был задержан. С целью уйти от наказания за грабеж, мужчина пошел на отчаянный шаг и проглотил драгоценности. Доставать их из него пришлось медикам.

В ходе судебного заседания мужчина полностью признался в содеянном. Учитывая его прежнюю судимость, суд приговорил его к трем с половиной годам колонии особого режима. Но в прокуратуре намерены обжаловать приговор, как слишком мягкий.