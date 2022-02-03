Житель Омска неделю издевался над 9-месячным ребенком-инвалидом

Уголовное дело об истязании девятимесячного мальчика возбудили в Омске. По данным следствия, местный житель неделю подряд избивал младенца, брал за ноги и тряс вниз головой. Все это он делал с целью наказания, пока матери ребенка не было дома, рассказали в региональном СУ СК РФ.

О преступлении стало известно, когда ребенка положили в больницу. Врачи выявили у него многочисленные повреждения. После этого началась проверка.

Следователи установили, что к истязанию ребенка причастен 32-летней сожитель матери мальчика. Подозреваемого задержали, следствие намерено избрать ему меру пресечения в виде ареста.

По версии следствия, с 26 января по 1 февраля подозреваемый, пока матери ребенка не было дома, с целью наказания систематически бил мальчика по голове, брал за ноги, переворачивал вниз головой и тряс.

В прокуратуре Омской области сообщили, что женщина с тремя маленькими детьми 2017, 2020 и 2021 годов рождения и сожителем переехала в Омск из Нижневартовска в декабре прошлого года. Мать детей 26 января уехала обратно, чтобы оформить несколько документов. Все это время за детьми приглядывал ее гражданский муж.

В ведомстве отметили, что у младенца, которого избивал сожитель женщины, есть инвалидность. В больницу его доставили в тяжелом состоянии. Других детей забрали из семьи и поместили в Специализированный дом ребенка.