Житель Омска на протяжении двух лет насиловал малолетнюю падчерицу | 360°

Криминал 03 ноября 2022, 14:24 Житель Омска на протяжении двух лет насиловал малолетнюю падчерицу

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Житель Омска на протяжении двух лет насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы. Суд приговорил злоумышленника к заключению. Об этом сообщил «Город55» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Омской области.

Преступление мужчина совершал с период с 2018 по 2019 год. Он заставлял ребенка ничего не рассказывать, однако в какой-то момент девочка не выдержала и призналась во всем матери. Женщина обратилась в полицию.

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Против педофила возбудили два уголовных дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование». Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

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