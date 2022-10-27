Житель Омска 8 раз ударил пенсионерку ножом в подъезде ради ее кошелька | 360°

27 октября 2022, 09:40
Житель Омска 8 раз ударил пенсионерку ножом в подъезде ради ее кошелька
Омский СК сообщил подробности разбойного нападения на пенсионерку в подъезде дома
Мужчина напал на пенсионерку в подъезде жилого дома в Омске, несколько раз ударив ее ножом. После этого преступник похитил у нее сумку с кошельком и скрылся. Пострадавшую увезли в больницу, сообщили в региональном СУ СК РФ.
По факту случившегося возбудили дело о покушении на убийство, сопряженное с разбоем. По данным ведомства, злоумышленник напал на 81-летнюю женщину днем 26 октября в подъезде дома на улице Челюскинцев.
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Региональное УМВД опубликовало видео, на котором можно видеть, как пенсионерка открывает дверь подъезда, а преступник стоит чуть в отдалении и ждет, когда она начнет заходить в дом. После мужчина быстро проскользнул за ней внутрь.
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Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, устанавливают личность злоумышленника. Помимо этого, его планируют проверить на причастность к другим преступлениям.
По данным omsk.kp.ru, преступник успел ударить женщину ножом восемь раз. Внук потерпевшей сообщил, что ее жизненно важные органы не задеты, но здоровью причинен большой ущерб.
СК РФ
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