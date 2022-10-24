Житель Одинцова в пьяной драке зарезал соперника и ранил еще четырех человек | 360°

Криминал 24 октября 2022, 17:54 Житель Одинцова в пьяной драке зарезал соперника и ранил еще четырех человек Суд отправил под арест зарезавшего мужчину и ранившего еще четырех человек жителя Одинцова РИА "Новости"

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Устроившего смертельную поножовщину жителя Одинцовского городского округа отправили под стражу. Следователи предъявили мужчине обвинение в убийстве и заподозрили в покушении на убийство еще четырех человек. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

По данным ведомства, в ночь на 22 октября около кафе на проспекте Мира в Краснознаменске между двумя мужскими компаниями произошел конфликт, который перерос в драку.

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Обвиняемый нанес одному из соперников несколько ножевых ранений, от которых пострадавший скончался на месте. После злоумышленник ранил еще четырех участников драки. Все они получили необходимую медицинскую помощь.

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Сейчас правоохранители проводят экспертизы и собирают доказательную базу в рамках расследования уголовного дела.