Житель Новосибирской области сжег мужчину с домом в порыве ревности

42-летний мужчина в порыве ревности сжег дом своего соперника в Краснозерском районе Новосибирской области. Его оппонент погиб в пожаре. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного комитета.

Происшествие произошло в ночь на 13 мая в селе Казанак. Злоумышленник предположил, что его возлюбленная находится в гостях у его оппонента. Тогда он направился к нему домой на Набережную улицу.

Хозяин квартиры пустил злоумышленника, чтобы тот убедился, что женщины на месте нет. Это не успокоило мужчину, и он решил поджечь дом. Хозяин дома скончался в огне.

Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство.