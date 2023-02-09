Криминал 09 февраля 2023, 22:18 Житель Новосибирской области отправится в тюрьму за убийство женщины

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Житель Новосибирской области отправится в тюрьму. Мужчину приговорили к сроку за убийство и покушение на убийство. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Ситуация произошла в августе 2021 года в селе Прокудское Коченевского района. Мужчина в состоянии опьянения предложил потерпевшей выпить. Женщина отказала, из-за чего завязалась ссора. В порыве ненависти злоумышленник нанес ей несколько ударов ножом по голове, лицу и шее. Ее жизнь медикам удалось спасти.

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Затем мужчина вышел из дома и встретил вторую потерпевшую. Чтобы избавиться от свидетельницы, он также изрезал оппонентку ножом, из-за чего та погибла.

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«Суд назначил виновному наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу», — отметили в ведомстве.