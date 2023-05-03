Криминал 03 мая 2023, 22:56 Житель Новосибирска выбросил друга с балкона

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Жителя Новосибирска заподозрили в том, что он выкинул из окна своего друга родом из Тюмени. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Тюменской области.

Ситуация произошла в понедельник, 1 мая. Мужчина распивал алкоголь вместе со своим другом в квартире многоэтажки на улице Мельникайте в Калининском АО Тюмени. В какой-то момент между ними произошла ссора. В результате приезжий мужчина схватил оппонента и сбросил с высоты седьмого этажа. Тюменец погиб на месте происшествия.