Криминал 29 июня 2023, 16:22 Житель Новосибирска убил знакомых во время пьяной ссоры

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Житель Новосибирской области с особой жестокостью убил своих знакомых. Мужчину приговорили к заключению. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал СУ СК России по региону.

Ситуация произошла в марте 2022 года. Мужчина вместе с 27-летней девушкой пришел в гости к своему 52-летнему знакомому в Тогучине. Компания распивала алкоголь. В какой-то момент между ними произошла ссора. Хозяин квартиры отправился спать, а девушка закрылась в ванной.

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Тогда 38-летний злоумышленник схватил нож и нанес владельцу жилья 11 ножевых ранений в шею. Потом он выбил дверь в ванную и избил девушку утюгом, ножом, частью двери и другими предметами.

После он попытался скрыться с места преступления, однако его задержали полицейские. Суд приговорил мужчину к 19 годам заключения.