Житель Новосибирска убил знакомого табуреткой и попытался продать его вещи

Житель Новосибирска убил собутыльника табуреткой во время ссоры. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Мужчины распивали алкоголь в квартире на улице Советской. В какой-то момент между ними завязался конфликт, и гость ударил хозяина квартиры табуреткой по голове. После убийства злоумышленник переложил тело на диван и прикрыл его пледом. Он также попытался продать имущество убитого его соседям. Одна из соседок обратилась в полицию. Злоумышленника задержали, свою вину он признал частично.