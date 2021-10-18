Житель Новосибирска сбил женщину с ребенком из-за замечания о парковке на газоне

Уголовное дело возбудили против 49-летнего водителя из Новосибирска. По версии следователей, мужчина намеренно наехал на женщину с младенцем из-за замечания о парковке. Об этом сообщил «Царьград».

Жительница Новосибирска пожаловалась на подсудимого за то, что он припарковался на газоне. На что водитель совершил наезд на ступню женщины, после чего продолжил ехать, упершись бампером в ее левое колено. В итоге пострадавшая получила травмы средней степени тяжести.

Следователи завели уголовное дело по покушению на убийство двух граждан, сделанному из хулиганских побуждений. Однако затем статью заменили на более мягкую — причинение вреда здоровью средней степени тяжести с умыслом.