Криминал 22 августа 2023, 16:05 Житель Новосибирска предстанет перед судом за убийство знакомой

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Житель Новосибирска зарезал 51-летнюю интернет-знакомую и украл ее имущество на сумму 60 тысяч рублей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областного управления полиции.

Мужчина познакомился со своей жертвой в специальном приложении. В ночь на 8 марта 2023 года она пригласила его к себе в гости. В какой-то момент пара поссорилась. Тогда злоумышленник схватил нож и несколько раз ударил женщину, от чего она умерла. После этого он украл у жертвы телефон, банковскую карту и наличные деньги на сумму более 60 тысяч рублей.

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Спустя время мужчину задержали. Ранее он был судим за угон, кражу и разбой. Свою вину злоумышленник полностью признал.