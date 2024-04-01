Важное 01 апреля 2024, 10:58 Житель Новошахтинска предложил террористам устроить диверсию ФСБ задержала жителя Ростовской области, готового совершить теракт или диверсию Russian FSB press service/Global Look Press

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В Новошахтинске задержали мужчину, который вступил в террористическую организацию и заявил кураторам о готовности совершить теракт или диверсию. Об этом сообщило Управление ФСБ России по Ростовской области.

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Новошахтинска Ростовской области, связанная с участием в деятельности запрещенной на территории России террористической организации», — сообщила пресс-служба.

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Мужчина самостоятельно связался с представителем неназванной группировки и заявил о своей приверженности. Он сказал, что готов в ее интересах совершить диверсию или теракт. При задержании у него изъяли средства связи.

Возбудили уголовное дело по части второй статьи 205.5 УК России «Организация деятельности террористической организации и участие в ней». Жителя Новошахтинска задержали.

В Дагестане при усилении мер безопасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» вышли на боевиков, готовивших теракт. Изъятое у них оружие сняли на видео.