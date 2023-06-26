26 июня 2023, 23:30
Житель Новороссийска получил срок за производство наркотиков
Житель Новороссийска организовал лабораторию по производству наркотиков. За это мужчину приговорили к заключению. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
Злоумышленник вместе с подельниками создал подпольную нарколабораторию в селе Глебовском. Для этого мужчины арендовали два гаража, в которых хранили оборудование и химреагенты. Производством запрещенных веществ они занимались в Сарае. Фигурант дела успел изготовить порядка 650 граммов мефедрона. Суд приговорил его к 16 годам заключения в колонии строгого режима.
Наркотики
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