Криминал 26 июня 2023, 23:30 Житель Новороссийска получил срок за производство наркотиков

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Житель Новороссийска организовал лабораторию по производству наркотиков. За это мужчину приговорили к заключению. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Злоумышленник вместе с подельниками создал подпольную нарколабораторию в селе Глебовском. Для этого мужчины арендовали два гаража, в которых хранили оборудование и химреагенты. Производством запрещенных веществ они занимались в Сарае. Фигурант дела успел изготовить порядка 650 граммов мефедрона. Суд приговорил его к 16 годам заключения в колонии строгого режима.