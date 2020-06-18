Житель Новокузнецка выбросил кота с 5 этажа на глазах у дочки. Мужчине грозит тюрьма

Житель Новокузнецка предстанет перед судом за то, что пьяным выбросил кота с пятого этажа. Животное испачкало кровать, на которой хотел отдохнуть мужчина.

В прокуратуре Кемеровской области рассказали, что утвердили обвинение против мужчины и направили материалы уголовного дела в суд. Жителя Новокузнецка обвиняют в жестоком обращении с животным, которое привело к его увечью, в качестве отягчающего обстоятельства указано, что он выкинул кота в присутствии ребенка. Мужчине грозит лишение свободы на пять лет.

Следователи узнали, что мужчина выбросил кота с пятого этажа пьяным в апреле 2020 года.

«Житель Новокузнецка решил отдохнуть на кровати, но обнаружил, что домашний кот ее замарал. Мужчина сильно разозлился, стал искать питомца и кричать: „Найду — сразу убью!“ Когда он нашел животное, схватил его и в присутствии 13-летней дочери выкинул в окно с пятого этажа», — рассказали в прокуратуре.

Потом он послал девочку сходить за котом на улицу. Когда она нашла кота, тот был жив, но сидел, поджав задние лапы, и хрипел.

Врачи установили, что у кота разрыв селезенки, геморрагическое воспаление левой почки, отек легких и гематома в области живота. Они предложили сделать операцию, но предупредили, что есть большая вероятность, что кот не выживет и будет мучиться. Тогда животное решили усыпить.

В прокуратуре добавили, что житель Новокузнецка признал свою вину. Он заявил, что был очень зол на кота и хотел его проучить.