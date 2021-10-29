Житель Новокузнецка убил знакомого из пугача во время застолья

Житель Новокузнецка во время застолья случайно убил своего знакомого, пытаясь показать фейерверк. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла 2 октября в доме на улице Новосибирская Куйбышевского района. Мужчина распивал алкоголь со своим соседом и еще одним приятелем. В какой-то момент он решил «показать фейерверк».

Из кладовой он принес самодельный пугач и случайно выстрелил в соседа. Дробь попала в левую часть грудной клетки гостя. В результате мужчина скончался на месте.

Полицейским удалось установить, что действие было совершенно намеренно. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».