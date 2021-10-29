Житель Новокузнецка убил знакомого из пугача во время застолья
Житель Новокузнецка убил своего знакомого, пытаясь показать «фейерверк»
Житель Новокузнецка во время застолья случайно убил своего знакомого, пытаясь показать фейерверк. Об этом сообщил «Царьград».
Ситуация произошла 2 октября в доме на улице Новосибирская Куйбышевского района. Мужчина распивал алкоголь со своим соседом и еще одним приятелем. В какой-то момент он решил «показать фейерверк».
Из кладовой он принес самодельный пугач и случайно выстрелил в соседа. Дробь попала в левую часть грудной клетки гостя. В результате мужчина скончался на месте.
Полицейским удалось установить, что действие было совершенно намеренно. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».