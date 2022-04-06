Житель Новокузнецка избил сожительницу и не пускал к ней врачей

Мужчина из Новокузнецка избил свою сожительницу, после чего не пускал к ней приехавших на вызов врачей. Усмирить злоумышленника удалось только сотрудникам Росгвардии. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии России по Кемеровской области.

Конфликт между парой произошел во время застолья. Дебошир избил свою возлюбленную, после чего отказался пускать к ней медиков. Тогда врачи вызвали сотрудников Росгвардии, которые и задержали злоумышленника.

«Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел», — сообщили в ведомстве.