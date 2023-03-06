Криминал 06 марта 2023, 16:47 Житель Новокузнецка бросил гранату в квартиру, где была его жена

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Житель Новокузнецка устроил серьезный взрыв в своей квартире из-за приступа ревности. Об этом сообщило издание «Питерские заметки» со ссылкой на данные регионального ГУ МЧС России.

Ситуация произошла 5 марта. По предварительным данным, мужчина приревновал свою жену. Взяв пистолет, гранату и канистру бензина, он пришел в квартиру на проспекте Советской Армии, начал стрелять в супругу, после вылил бензин и взорвал гранату.

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После взрыва возник пожар, к тушению которого привлекли 13 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. На данный момент сотрудники органов пытаются установить точное число пострадавших, написали Nation News.

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