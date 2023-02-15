Криминал 15 февраля 2023, 23:41 Житель Новой Москвы насмерть задавил бывшего возлюбленного своей дочери Жителя Новой Москвы заподозрили в убийстве возлюбленного дочери

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Сотрудники полиции задержали жителя Новой Москвы, которого заподозрили в убийстве. Мужчина сел на бывшего возлюбленного своей дочери и насмерть задавил его. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

В поселении Десеновская, по предварительным данным, к девушке пришел ее бывший молодой человек и начал ломиться в квартиру. Она решила позвать на помощь отца, уточнило Nation News.

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Мужчина повздорил с экс-возлюбленным дочери. Между ними завязалась драка. Злоумышленник сел на своего оппонента, и в какой-то момент тот перестал дышать.

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На место происшествия прибыли врачи, которые констатировали смерть пострадавшего.