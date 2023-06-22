Криминал 22 июня 2023, 17:27 Житель Новой Ляли вовлек несовершеннолетнего брата в кражу металлолома

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Житель Новой Ляли Свердловской области вовлекал несовершеннолетних детей в кражу металлолома. Злоумышленнику вынесли приговор в размере 6,5 года заключения. Об этом сообщил Tagilcity со ссылкой на региональную прокуратуру.

Преступление произошло осенью прошлого года. Злоумышленник обещал детям денежное вознаграждение за кражу металлолома. Среди вовлеченных в преступную схему был его несовершеннолетний брат.

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Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии особого режима.