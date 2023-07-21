Криминал 21 июля 2023, 15:35 Житель Нового Уренгоя укусил полицейского во время задержания

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Житель Нового Уренгоя укусил полицейского во время задержания из-за наркотиков. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на данные Следственного отдела СК по ЯНАО.

Ситуация произошла 10 июля. Сотрудники полиции увидели молодого человека, который вел себя неадекватно. Они предложили ему проследовать в отдел, однако вместо этого злоумышленник оттолкнул одного из сотрудников органов и попытался сбежать.

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Полицейским все же удалось поймать беглеца, однако он начал сопротивляться и даже укусил сотрудника, написал «Север-Пресс».

В кармане злоумышленника нашли сверток с наркотиками.