Криминал 21 февраля 2023, 23:38 Житель Нового Уренгоя похитил пять вагонов-бытовок

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Жителя Нового Уренгоя (ЯНАО) заподозрили в краже пяти вагонов-бытовок, которые принадлежали строительному предприятию. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на данные УМВД региона.

Сотрудники организации заметили пропажу передвижных конструкций, после чего обратились в полицию. Выяснилось, что неизвестный злоумышленник похитил пять бытовок, чем нанес ущерба в 250 тысяч рублей.

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Спустя время удалось обнаружить подозреваемого. Им оказался местный житель 1994 года рождения, который ранее не имел проблем с законом. Против мужчины возбудили уголовное дело.

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