Житель Нового Уренгоя изнасиловал сестру своей жены. Суд назначил ему пять лет колонии

Житель Нового Уренгоя изнасиловал сестру своей жены, угрожая женщине убийством. В отношении 27-летнего мужчины вынесен приговор. Об этом сообщило агентство «Север-Пресс» со ссылкой на Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Преступление произошло в ночь на 17 февраля в квартире на проспекте Мира. Мужчина пришел в гости к сестре супруги, а после надругался над ней. Он применял физическое насилие и угрожал пострадавшей смертью.

Его признали виновным по пункту «б» части 2 статьи 132 УК РФ «Действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством». Нападавшему грозит пять лет лишения свободы в колонии общего режима.